Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı

06.03.2022 15:17
Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü Mehmet Emre Şal (19), sıkı takiple yakalandı.

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü Mehmet Emre Şal (19), sıkı takiple yakalandı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşılan Şal'a toplam 6 bin 750 TL ceza kesildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphelendiği Mehmet Emre Şal idaresindeki 42 CJY 11 plakalı minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Şal kaçınca polis ekipleri takip etti. Polis, Başarılı Caddesi'nde minibüsü durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşılan Şal'a, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 6 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Minibüs de trafikten men edildi.


Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı
Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı
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Mehmet Emre, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı; 6 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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