BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,139091 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138351 -0,54 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091481 -0,52 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,143336 -0,51 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099928 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032549 -0,60 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020648 -0,32 VEM Birinci Değişken EYF 0,047195 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074795 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019616 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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