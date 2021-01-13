BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,139091
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138351
|-0,54
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091481
|-0,52
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,143336
|-0,51
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,099928
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032549
|-0,60
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020648
|-0,32
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047195
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074795
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019616
|-0,07
Kaynak: AA
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