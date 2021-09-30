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Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu - Son Dakika

Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu

30.09.2021 12:04
Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu, System.String[]

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.

Sarkozy'ye verilecek ceza ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanı, Fransa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu - Son Dakika


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