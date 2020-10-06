Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı

Son dakika haber: Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üniversite akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 doçentten biri tutuklandı.

Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üniversite akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 doçentten biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "üniversite akademisyen yapılanması"nda Karabük ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün mahrem akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen, bazı ifade ve tutanaklarda isimleri geçen Karabük Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. H.Ç. ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde görevli görevli Doç. Dr. F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, Karabük ve Samsun'da terörle mücadele şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Yrd. Doç. Dr H.Ç, Karabük'te, Doç. Dr. F.Y ise Samsun'da adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrası F.Y. tutuklanırken, H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı
Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | FETÖ operasyonunda doçent tutuklandı - Son Dakika

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