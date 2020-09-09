Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings'e göre, Türkiye'deki Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, toplam krediler içinde 2019 sonunda yüzde 6.0 düzeyinde olan payı, 2020'nin ilk yarısı sonunda yüzde 10'a yükseldi.

Fitch'in bugün yayınladığı raporda, Türk bankalarının aktif kalitesinin Covid-19 pandemisi nedeniyle zayıflayacağı, bunun bankaların aktif rasyolarından çok, bilançolarında daha belirgin olarak görülebileceği belirtildi.

Hazine garantilerinin, KGF kapsamında KOBİ kredilerinden kaynaklanan varlık kalitesi riskini sınırladığına işaret edilen raporda, bankalarla yapılan görüşmelerin de ortaya koyduğu gibi, yılın ilk yarısının sonundan bu yana yeni kredi erteleme taleplerinin keskin bir şekilde düştüğüne de dikkat çekildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı düzenlemeler ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların açıkladığı takipteki kredilerde belirgin bir bozulma görünmeyecek.Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilerek, kısa vadede kredi yeniden yapılandırılmaların sınırlı kalabileceği ifade edildi.