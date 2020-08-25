KAYIP OPERATÖR,1 AY SONRA DEDE OLACAKMIŞ

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (2)

Giresun'da, yaşanan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'inci kilometresindeki çöken menfezden düşerek kaybolan greyder operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürüyor. Yolun karanlık olması nedeniyle menfezin çöktüğünü fark etmeyerek kullandığı iş makeniysle dereye yuvarlanan Akbulut'un, 1 ay sonra torununu kucağına alacağı ortaya çıktı. Karayollarından emekli olduğu ve taşeron bir firmada çalıştığını öğrenilen Mehmet Ali Akbulut, yağışlar başlamadan önce, eşinin köyü olan Giresun merkeze bağlı Alınca köyüne fındık toplamaya gittiği, gece saatlerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden kendisine telefonla görevlendirme bilgisi iletilmesi üzerine ailesine haber vermeden evinden ayrılıp, 5 kişilik jandarma eskortluğunda yola çıktığı öğrenildi. Acı haber üzerine bölgeye ulaşan ailesi, emekli olmasına rağmen çalışmayı çok sevdiği bilinen Akbulut'tan gelecek haberi bekliyor. Arama çalışmaları süren Akbulut'un, 1 kız çocuğu babası olduğu ve 1 ay sonra ise torununun dünyaya gelmesiyle dede olmaya hazırlandığı da öğrenildi.