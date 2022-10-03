HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI - Son Dakika
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HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI

03.10.2022 23:30

SANATÇI Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

SANATÇI Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Haluk Levent, Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Haluk Levent, Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI - Son Dakika
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