Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 07:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Son Dakika