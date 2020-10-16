Son dakika haber | Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

16.10.2020 22:21
Son dakika haber | Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in katılımlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yelek, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindi.

Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Yelek, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Denetimde Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, Hizan Belediye Başkan Vekili Hümmet Kaya ve kurum amirleri eşlik etti.

Muhammed İkbal, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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