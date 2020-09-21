Son dakika haber... Husiler, Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Husiler, Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı yaptı

Son dakika gündem haberi... Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat, Arap koalisyonuna savaşın sonlandırılması için ciddi müzakerelere girmeleri çağrısında bulundu.

Son dakika haber... Husiler, Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı yaptı, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Maşşat, Arap koalisyonuna savaşın sonlandırılması için ciddi müzakerelere girmeleri çağrısında bulundu.

Sana'nın Husiler tarafından 2014'te ele geçirilmesinin yıl dönümünde televizyonda konuşma yapan Maşşat, düşman koalisyonu olarak nitelediği ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçlerinden ülkedeki askeri varlıklarına son vermelerini istedi.

Maşşat, Arap koalisyonundan petrol ve gaz taşıyan gemilerin derhal serbest bırakılması, ablukanın kaldırılması ve Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara açılmasını istedi.

Yemen'deki "Arap koalisyon güçlerinin düşmanlık yoluna girmiş" diğer tarafaları da aklı selime çağıran Maşşat,"(Cemaat) ulusal uzlaşı kongresi yoluyla diğer grupların durumlarını da çözüme kavuşturacaktır." dedi.

Maşşat, genel affın sonsuza dek açık kalmayacağı uyarısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran tarafından desteklenen Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyon, Yemen, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 05:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Husiler, Arap koalisyonuna savaşı durdurmak için müzakere çağrısı yaptı - Son Dakika

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