Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı - Son Dakika

Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı

12.05.2021 03:47
Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı, System.String[]

Son dakika haberler: İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 27 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 27 kişi yaralandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırıda 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayına bağlı 1 sağlık görevlisinin de ayağından plastik mermiyle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, 1 Filistinlinin de İsrail polisince darbedilerek yaralandığı, 5 Filistinlinin de hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'dan çekildiği ve olayların son bulduğunu belirtti.

Şam Kapısı'nda da müdahale

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere plastik mermi, ses bombaları ile saldırdı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

İsrail polisinin Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı - Son Dakika


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