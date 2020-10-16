İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

16.10.2020 19:49

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Musa köyü Kurtköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Küre, Bozkurt ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre kala kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu, Kurtköy, İnebolu, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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