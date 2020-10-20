Son dakika haber! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Büyükkarıştıran beldesinde Kaymakam Yüce'nin katılımı ile gerçekleşen denetimlerde iş yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde tedbirlere uyup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetime Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen ve İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk da eşlik etti.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azalan kan stoklarını yükseltmek amacıyla 3 günlük kampanya düzenleneceği belirtildi.

Kan bağışının 23-24-25 Ekim'de Kongre Meydanında kurulacak bağış çadırında kabul edileceği bildirildi.