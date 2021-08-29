Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu Değirmendere mevkisinde Huriye A. idaresindeki 41 AHY 101 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. ???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kocaeli'deki kazada kadın sürücü ile kızı yaralandı - Son Dakika