Son dakika haber: Kovid-19 salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişinin işinden olduğu ve işsizlik oranının yüzde 16,13'e yükseldiği bildirildi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün raporuna göre 2020 yılında işsizlik rakamları, ülkede ekonomik krizin yaşandığı 2012'den bu yana en kötü veriler oldu.

Ülkede 2019 yılında yüzde 13,96 olan işsizlik oranı salgının başladığı 2020'de yüzde 16,13'e yükseldi.

İstihdam artışı 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüşe geçerken, 813 bin 600 kişinin işini kaybettiği 2012'den sonraki en büyük düşüş geçen yıl kaydedildi.

İspanya'da 622 bin 600 iş kaybının olduğu 2020 yılı sonu itibarıyla işsiz sayısının 3 milyon 719 bin 800 olduğu belirtildi.

Ayrıca hükümetin 31 Mayıs'a kadar uzattığı, Türkiye'deki "Kısa Çalışma Ödeneği" benzeri, "ERTE" adlı uygulamadan mevcut durumda 755 bin 613 işçi kişi faydalanıyor.

İspanya Merkez Bankası, ERTE'nin sona ermesiyle birlikte ülkedeki işsizlik oranının 2021 yılı sonunda yüzde 20,5'e kadar çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

İspanyol ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm sektörü Kovid-19'un etkisiyle durma noktasına gelirken, 2020'de turist sayısı ve turizm geliri bir yıl öncesine oranla yüzde 85'ten fazla düşüş kaydetmişti.