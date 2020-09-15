Son dakika haber... Mustafakemalpaşa'da selin zarar verdiği mağduriyetler giderilecek - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, selin zarar verdiği mahallede inceleme yaptı.

Mustafakemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde aniden bastıran şiddetli yağış Yenice mahallesinde sele neden olurken yollar, bazı tarım arazileri, saman ve silajlık mısır dolu depolar zarar gördü. Şiddetli yağan yağmur nedeniyle yüksek tepelerden kaya parçalarını ve taşları sürükledi. Kırsal mahalle tarihi boyunca aynı felaketi ikinci defa yaşarken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Sel sularının çekilmesiyle zararın boyutu gözler önüne serilirken, mağdur olan mahalle sakinlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaraların sarılacağını ifade ederek "Yaşanan şiddetli hava muhalefetinden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Olayı haber aldığımız andan itibaren belediyemizin ve devletimizin tüm imkanlarıyla sahadaydık. Çok şükür can kaybımız yok. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi. - BURSA