Son dakika haber! Nijer ve Burkina Faso'da durdurulan Fransız askeri konvoyu Mali'ye vardı - Son Dakika

Nijer ve Burkina Faso'da halk tarafından geçişi engellenen Fransız askeri konvoyu, son durağı olan Mali'nin Gao kentine ulaştı.

Fransız basınındaki haberlerde, Fildişi Sahili'nden Gao'ya gitmek üzere yola çıkan Fransız askeri konvoyunun 10 günün sonunda Gao'ya vardığı belirtildi.

Konvoyun pazarı pazartesiye bağlayan gece kente intikal ettiği öğrenildi.

Burkina Faso ve Nijer'de geçişi engellenmişti

Fildişi Sahili'nden yola çıkan ve önce Nijer'in başkenti Niamey'e, ardından Mali'nin Gao kentine gitmeyi hedefleyen 60 kamyon ve 100 askerlik konvoy, 18 Kasım'da Burkina Faso'nun Kaya kentinde bölge halkınca durdurulmuştu.

Lojistik ekipman taşıyan konvoy, "terörist gruplara yardım götürdüğü" iddiasıyla bölge halkı tarafından önü kesilerek geçişi engellenmişti.

Bölge halkı sokağa çıkarak Fransa'nın ülkedeki varlığını protesto etmişti.

Kalabalığın dağılması ve konvoyun geçişine izin verilmesi için havaya açılan ateş nedeniyle en az 3 kişi yaralanmıştı.

Olayların ardından ülke çapında 1 hafta mobil internet kesintisi uygulanmıştı.

Konvoy, yaklaşık 1 hafta bölgede bekledikten sonra 26 Kasım'da Burkina Faso'dan ayrılarak Nijer'in Tera kentine ulaşmıştı.

Konvoyun geçişi Tera'da da halk tarafından engellenmişti. Konvoyun geçişini engelleyen kalabalığı dağıtmak için hem Fransız askerleri hem de Nijer güvenlik güçlerince havaya açılan ateş sonucu 2 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.