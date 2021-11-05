Samsun'un Bafra ilçesinde ölümlü kazaya sebebiyet veren traktör sürücüsü, jandarma ekiplerince 66 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalaycılı Mahallesi'nde 1 Kasım'da akşam saatlerinde H.D'nin (61), kullandığı 55 NF 008 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından çalışma yürüttü.

İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki 23 güvenlik kamerasının görüntülerini 66 saat inceleyerek, otomobilin traktörle çarpıştığını belirledi.

Traktörün arkasında dorse takılı olduğunu tespit eden ekipler, dorseyi Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi'nde buldu.

Dorsenin, traktörü kullanan ve Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden S.T'ye (39) emanet verildiğini belirleyen ekipler, yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından şüpheliyi Doğanca Mahallesi'nde yakaladı.

Ölümlü trafik kazası olayını aydınlatan ekipler, şüpheliyi jandarmaya götürdü.

Öte yandan, kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.