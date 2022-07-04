Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı

04.07.2022 16:04
Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7'si av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 15 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 51 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ile 30 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 192 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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