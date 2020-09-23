Son dakika haber: Otomobile çarpmamak için motosikleti böyle yatırdı - Son Dakika

Otomobile çarpmamak için motosikleti böyle yatırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmamak için metrelerce sürüklendi.

Kaza, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yavuz Mahallesi Adalet sokak kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A. idaresindeki 59 ACA 983 plaka araç, Adalet Sokak istikametine dönüş yapmak istediği esnada, karşı şeritten seyreden 59 EM 997 plaka motosiklet sürücüsü S.Y., önüne çıkan araca çarpmamak motosikleti yan yatarak metrelerce savruldu. Yan yatarak motosikleti ile hafif şekilde otomobile çarpan sürücü S.Y., savrulma sonrası hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahalesi yapılırken, kazaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı.