Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı - Son Dakika
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Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı

09.05.2022 14:53

- Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı Polonya'nın başkenti Varşova'da, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'in yüzüne kırmızı boya atıldı.

- Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı

MOSKOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'in yüzüne kırmızı boya atıldı.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya'nın başkenti Varşova'da İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıt mezardaki törenlere katıldı. Andreyev anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başladı. Yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatan göstericiler sloganlarına devam ederken, büyükelçi ise korumalar tarafından çembere alındı.

Yapılan törenler, Rus büyükelçi ve diplomatların anıta çelenk ve kırmızı karanfil koymasının ardından son buldu.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı
Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne boyalı saldırı - Son Dakika
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