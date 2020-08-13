Son dakika haber! Sancaktepe'de lokantaya ateş açılmasına ilişkin 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sancaktepe'de bir lokantaya ateş ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemal Türkler Mahallesi'nde bir lokantaya uzun namlulu silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

C.T.'ye ait lokantaya gece geç saatlerde bir otomobille gelen 2 şüphelinin, 2 el ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu.

Lokantaya ateş ettikleri öne sürülen Umut T. ve Barış A., gerçekleştirilen operasyonla olayda kullandıkları pompalı tüfek ile gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.