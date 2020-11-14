Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması - Son Dakika

Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması

14.11.2020 16:12
Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması, System.String[]

Son dakika haberi... Şehitkamil Belediyesi, Şehirgösteren, Fıstıklık ve Alpaslan Mahallelerinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmasına başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, Şehirgösteren, Fıstıklık ve Alpaslan Mahallelerinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmasına başlattı. Asfaltlama çalışmalarının ardından yeni ve modern yollar, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yol sorunu yaşamaması adına yoğun bir şekilde asfalt çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi, 3 farklı mahallede aynı anda çalışma yürütüyor. Şehirgösteren, Fıstıklık ve Alpaslan Mahallelerinde yol açma ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt öncesi mucur çalışması gerçekleştiriyor. Mucur düzeltme işleminin ardından asfalt yapılıyor. Çalışmalar, kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

"Başkanımız verdiği sözü tuttu"

Asfalt çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Alpaslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı, yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmış. Açılan yollarda altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, Şehitkamil Belediyemiz tarafından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Sağ olsun başkanımız, verdiği sözü tuttu ve kısa sürede asfalt çalışmalarını başlattı. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Mahallemize yapılan hizmetten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Her türlü hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum"

Hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle oldukları belirten Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Öncelikle Şehitkamil Belediyemizin mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Malum, mahallemiz yeni bir mahalle ve hızla büyüyen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı zorunlu olarak yol ihtiyacı hasıl oluyor. Bu konuda sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, daha önceden imara açtığı bölgelerde yol açma çalışmalarını tamamlamıştı. Şu an altyapısı tamamlanan yollarımızda belediyemiz tarafından hummalı bir şekilde asfalt çalışması başlatıldı. Şu an yollarımız asfalt öncesi mucur çalışması yapılıyor ve hemen ardından asfaltı yapılacak. Bunun dışında mahallemizde herhangi bir eksiğimiz olduğu takdirde Başkanımıza ilettiğimiz anda Başkanımız, sorunun giderilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah kış aylarına girmeden mahallemizdeki eksik görülen yerlerde asfalt çalışmaları tamamlanıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması
Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması
Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması
Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması

Şehitkamil, Mucur, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Şehitkamil'den 3 mahallede eş zamanlı asfalt çalışması - Son Dakika


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