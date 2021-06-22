Konya'nın Seydişehir bağlı Bostandere, Ketenli Mahallesi Suludere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
42 ARJ 78 plakalı otomobil sürücüsü Bayram Gürbüz'ün (61) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Gürbüz 60 yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika