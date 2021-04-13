Son dakika haber! Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2817 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat A. (36) adlı kişi ile E.Y. (31) ve F.S. (31) isimli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y.'nin, üzerinde bulundurduğu silahla Murat A.'yı sol bacağında yaraladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Murat A.'nın tedavisi devam ediyor. Olaydan sonra firar eden E.Y. ile F.U. adli şüpheliler suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı. - MERSİN