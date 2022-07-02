Son dakika haber | Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 253 obje ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli O.K, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreste, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 253 obje ele geçirildi.
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