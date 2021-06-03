Son dakika haber... TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüphelinin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 46 fişek bonzai, 17,5 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ö. ile suça sürüklenmiş çocuk K.K. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise 27.8 gram bonzai, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, ev sahibi K.D., gözaltına alındı.