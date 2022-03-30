Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

30.03.2022 11:01
Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Son dakika haberi... Tunceli'de gerçekleştirilen Eren Kış-23 operasyonu neticesinde teröristlere ait 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'de gerçekleştirilen Eren Kış-23 operasyonu neticesinde teröristlere ait 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tunceli-merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 sığınak içerisinde, 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, 1 adet anti-tank mayını,1 adet pil bloğu, 40 adet büyük pil, 2 adet büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, 1 adet manivela, 13 adet testere, 5 kilogram çivi, 2 adet balyoz, 10 metre sera naylonu, 11 kilogram zeytin, 20 kilogram toz deterjan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

YORUMLAR
500
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı Kars'ta yaban hayvanları için doğaya saman, et ve buğday bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement