Son dakika haber... Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

24.02.2022 09:42
Son dakika haber... Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Yeşilkavak Köyü yolu üzeri Karadere mevkiinde meydana geldi. Ramazan Dokuz idaresindeki 20 TC 243 plakalı otomobille, karşı istikametten gelen R.K. kontrolündeki 64 ABR 670 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Dokuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz'un cenazesi Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

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Kaza, Eşme, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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