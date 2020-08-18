Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 396 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 15 kilogram kubar esrar ile yaklaşık 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, tutuklandı.