Bir kişinin öldüğü silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 3 Eylül'de İsmail D'nin öldüğü, kardeşleri Hüseyin Can D. (24) ve İbrahim D. (40) ile akrabaları Ayşe G'nin (51) yaralandığı, Y.B'nin de tutuklandığı silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu öne sürülen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği şüpheliler Ö.A, M.Ç, A.B, H.İ.B. ve A.B'yi operasyonla gözaltına aldı, adreslerin birinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunanlara yönelik 3 Eylül'de yüzlerini bezle gizleyen 4 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda İsmail D. hayatını kaybetmiş, Hüseyin Can D, İbrahim D. ve Ayşe G. yaralanmış, 17 yaşındaki Y.B. tutuklanmıştı.