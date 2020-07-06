ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt geçidin girişindeki bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Alanya'ya bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Selvi Y.'nin (33) kullandığı 27 ABE 966 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki altgeçidin girişine çarptı. Kazada alt geçidin üst kısmı tamamen parçalanırken sürücü Selvi Y. ve araçta bulunan Mahmut B. (24), Murat C.S. (17) ile Kevser D.S. (15) yaralandı.