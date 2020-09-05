Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'daki ilk yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın dördüncü etabında pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuzun ileride şampiyonluklar elde edeceğine inanıyor, Bahattin Sofuoğlu'na mücadele edeceği yarışlarda başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:25 - Kaynak: AA
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