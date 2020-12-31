Bursa'nın Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda 185 litre etil alkol ve 587 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Gemlik, İnegöl ve Orhangazi jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş timleri ile 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Gemlik Kumla Mahallesi'nde R.P. ve H.C.A'nın evlerinde 185 litre etil alkolün yanı sıra İnegöl Şehitler Mahallesi'nde R.Ç'nin adresinde 571, Orhangazi Camikebir Mahallesi'nde A.A'nın ikametinde de 16 litre sahte içki bulundu.
Sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçiren ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika