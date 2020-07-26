Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'de sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki Ayn Laroz köyüne roket ve havan saldırısı düzenledi. Sivil Savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Esad güçlerinin Ayn Laroz köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki evlerde büyük maddi hasar da meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - İDLİB