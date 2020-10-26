Son dakika haber... Bakan Albayrak: "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.
26.10.2020 10:59
Son dakika haber... Bakan Albayrak: "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.
Bakan Albayrak: "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi" - ANKARA
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Albayrak: 'Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. - Son Dakika
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