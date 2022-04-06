Son dakika haberi... Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı

06.04.2022 20:54
Son dakika haberi... Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde başbakanlık yapmış İbrahima Kassory Fofana ve 3 eski bakan, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde başbakanlık yapmış İbrahima Kassory Fofana ve 3 eski bakan, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly, mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.

Fofana ve 3 eski bakan, buradaki ifadelerinin ardından "zimmete para geçirme", "kara para aklama" ve "kamu fonlarının israfı" suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Fofana, Mayıs 2018'den askeri darbenin olduğu 5 Eylül 2021'e kadar başbakan olarak görev yapmıştı.

Eski Başbakan, 31 Mart'ta, bir sonraki kongreye kadar Conde'nin partisi RPG Arc-en-ciel'in başına geçmişti.

Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Alpha Conde, Başbakan, Kamu, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı - Son Dakika


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