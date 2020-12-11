Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 12,65 11,50 10,00 Borusan Mannesmann 17,96 16,52 8,72 Türk Traktör 163,00 155,00 5,16 Aygaz 13,80 13,38 3,14 Petkim 4,84 4,72 2,54 Hektaş 13,30 12,98 2,47 Coca Cola İçecek 63,25 61,95 2,10 Tüpraş 99,25 97,65 1,64 Pınar Süt 21,32 21,04 1,33 Logo Yazılım 112,40 111,00 1,26 Akçansa 14,52 14,34 1,26 Ereğli Demir Çelik 13,57 13,42 1,12 İskenderun Demir Çelik 9,39 9,30 0,97 Bim Mağazalar 69,65 69,05 0,87 Alcatel Lucent Teletaş 27,56 27,34 0,80 Sasa Polyester 20,12 19,96 0,80 Otokar 234,60 232,80 0,77 Kerevitaş Gıda 6,74 6,70 0,60 Albaraka Türk 1,81 1,80 0,56 Çimsa 15,83 15,75 0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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