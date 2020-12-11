Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|11,50
|10,00
|Borusan Mannesmann
|17,96
|16,52
|8,72
|Türk Traktör
|163,00
|155,00
|5,16
|Aygaz
|13,80
|13,38
|3,14
|Petkim
|4,84
|4,72
|2,54
|Hektaş
|13,30
|12,98
|2,47
|Coca Cola İçecek
|63,25
|61,95
|2,10
|Tüpraş
|99,25
|97,65
|1,64
|Pınar Süt
|21,32
|21,04
|1,33
|Logo Yazılım
|112,40
|111,00
|1,26
|Akçansa
|14,52
|14,34
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|13,57
|13,42
|1,12
|İskenderun Demir Çelik
|9,39
|9,30
|0,97
|Bim Mağazalar
|69,65
|69,05
|0,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,56
|27,34
|0,80
|Sasa Polyester
|20,12
|19,96
|0,80
|Otokar
|234,60
|232,80
|0,77
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|6,70
|0,60
|Albaraka Türk
|1,81
|1,80
|0,56
|Çimsa
|15,83
|15,75
|0,51
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi