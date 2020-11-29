Son dakika haberi... Hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, hasta almaya giden ambulansın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sarız Entegre Hastanesi'nden Kıskaçlı Mahallesi'ne hasta almak için yola çıkan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanı Mustafa Çulha yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.