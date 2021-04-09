Son dakika haberi... JASAT'tan drone destekli kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Eyyübiye ilçesinde, Suriye'den kaçak yollarla getirildiği tespit edilen sigaraların yakalanması için düğmeye bastı. İlçe kırsalındaki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Drone destekli operasyonda biri cezaevi firarisi 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA