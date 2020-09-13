Kaldırım taşı ile camın kırılıp, iş yerinden para çalınma anı kamerada
Kayseri'de, parke taşıyla pastane camını kıran şüpheli kasadan 300 TL'yi alıp, kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, parke taşı ile pasta satışının yapıldığı iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. Daha sonra kasaya yönelen hırsız, 300 TL'yi alarak, kaçtı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:08 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! KAYSERİ Kaldırım taşı ile camın kırılıp, iş yerinden para çalınma anı kamerada - Son Dakika