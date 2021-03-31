Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Karaman'da çiftçiler, kısıtlama günlerinde çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarına gidebilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanarak salgınla mücadelede yeni kararlar aldı.

Buna göre, kente Dr. Aziz Tarhan Caddesi'nde kurulan semt pazarı aynı yerde cuma günü kurulacak.

Ayrıca, kısıtlama günlerinde bitkisel ürünlerini sulayacak, gübreleme budama, ilaçlama ve hasadının yapılması amacıyla şehir merkezinden tarla, bağ ve bahçelere gidecek çiftçiler, çiftçilik belgelerini ibraz ederek tarlalarında çalışabilecek.

Kuruldan yapılan açıklamada, çiftçilerin de salgın önlemlerini alması gerektiği belirtilerek, "Çiftçilik belgesi sahibi olan çiftçiler, çiftçilik belgesi olmamakla birlikte geçerli tapu kayıt belgesi olan üreticiler, sabah en geç saat 09.00'dan önce ikametlerinden ayrılıp tarla, bağ ve bahçelerine gidebilecek. Bu kişiler ikametleri ile tarla, bağ ve bahçenin bulunduğu güzergahlar dışında bulunamayacak. Üreticiler, çiftçi belgesi veya ÇKS belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.