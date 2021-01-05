Son dakika haberi | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, topraklarının asla yabancılara satılmayacağını belirtti - Son Dakika

Son dakika haberi | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, topraklarının asla yabancılara satılmayacağını belirtti

05.01.2021 14:03
Son dakika haberi | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, topraklarının asla yabancılara satılmayacağını belirtti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak topraklarının asla yabancılara satılmayacağını bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak topraklarının asla yabancılara satılmayacağını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ulusal basın organı Egemen Kazakistan için "Bağımsızlık her şeyden değerli" başlıklı makale kaleme aldı.

Kazakistan topraklarının babalarından miras kalan en büyük hazine olduğunu belirten Tokayev, "Büyük Kazak topraklarını bize kimse hediye bırakmadı. Bizim tarihimiz 1991 ile sınırlı değil. Halkımız, Kazak Hanlığı döneminde de onun öncesi olan Altın Ordu, Türk Kaganatı, Hun, Saka devirlerinde bile bu topraklarda yaşadı, büyüdü. Kısacası milli tarihimizin temeli, kadim zamanlara dayanıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın toprak bütünlüğüne şüpheyle bakan ve komşuluk ilişkilerine zarar vermek isteyen bazı yabancılara hem resmi hem toplumsal olarak tepki gösterileceğine işaret ederek, "Bir kez daha ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağımızın altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Kazakistan sınırlarının uluslararası düzeyde tanındığını, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini vurgulayan Tokayev, önceki günlerde ülkede bazı Rus milletvekillerince Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarının gündeme geldiğini anımsattı.

"Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak"

Gelecek yıl ülkede yabancılara arazi satılmasına yönelik moratoryumun sona ereceğini belirten Tokayev, "Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak. Bunu artık her vatandaşımızın bilmesi şart." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, her vatandaşın devlet dili olan Kazakçayı bilmekle yükümlü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm Kazakistanlılara, hala Kazakça bilmeyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gençlerin, istediklerinde İngilizce veya başka dilleri tez zamanda öğrendiklerini görüyoruz. Halkımız 'Geç hiçten iyidir' diyor. Dili öğrenmek için niyet etmek yeterlidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, topraklarının asla yabancılara satılmayacağını belirtti - Son Dakika


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