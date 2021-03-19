Son dakika haberi: Kazan dairesinde çıkan yangın önce samanlığa sona eve sıçradı - Son Dakika

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evin kazan dairesinde çıkan yangın, önce samanlığa, ardından da eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık tamamen yandı, ev de zarar gördü.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyü Tekir Mahallesi'nde Murat Başoğlu'na ait 2 katlı evin kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanındaki samanlığa ardında da üst katlara sıçradı. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Samanlığın tamamen yandığı, evin bir bölümünün de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.