Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
07.12.2020 01:59
Son dakika haberlerine göre Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler Göstericilerin tartışması Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler
Göstericilerin tartışması
Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.
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