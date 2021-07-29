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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2) - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2)

29.07.2021 13:44
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2), System.String[]

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2)'YIL SONUNA DOĞRU ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ DÜŞECEK'Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2)

'YIL SONUNA DOĞRU ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ DÜŞECEK'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kavcıoğlu, kredilerde ve iç talepteki sıkılaşma ile beraber enflasyon görünümünde yıl sonuna doğru önemli düşüş olacağının görüldüğünü belirterek, "Bizim tahminlerimiz veri odaklı. Bu anlamda da yıl sonu oluşturulacak son çeyreğinde beklenen enflasyon daha düşerek politika faizi enflasyonun üzerinde kalacaktır. Bütün planlamalarımızı yaptık ve sıkı para politikası duruşumuz da bunun gerçekleşmesi noktasında devam edecektir" dedi.

Başkan Kavcıoğlu, aşılama ve turizmin canlanması ile turizm gelirlerinin 2019 yılının üzerine çıkmasıyla 20 milyar dolar civarında turizm geliri beklediklerini kaydedip, "Bununla beraber ihracatımızın çok iyi artarak devam etmesi, bu yıl cari fazla vereceğimizi zaten biz Para Politikası Kurulu'nda da ifade etmiştik, aynı beklentimizi devam ediyoruz. Bu gelişmelerle beraber zaten yılın son çeyreğinde enflasyon belirgin bir şekilde düşüşe geçecek. Bu gelişmeler özellikle cari fazla vermemizi, kur üzerinde önemli bir etki ederek enflasyonun düşmesine çok büyük bir katkı sağlamış olacak" diye konuştu.'İLKELER DOĞRULTUSUNDA KARARLARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ'Kavcıoğlu, önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 200 baz puanlık önden yüklemeli faiz kararı aldığının anımsatılması ve "Siz olsaydınız önden yüklemeli yapar mıydınız?" diye sorulması üzerine şunları söyledi:  "Merkez Bankası'nın bütün bu olayları kurumsal yapısı içinde düşünmemiz lazım. Yani o gün biz olsak başkası olsa bütün faiz kararları Para Politikası Kurulu'nun ondan öncesi verilen veri setleri değerlendirilerek alınan kararlar. O gün öyle gerektiği için. Yani geçmişte şu oldu bu oldu; niye yüksek alındı, niye düşük alındı; biz şu anda yılın başında para politikası belirlerken, para ve kur politikası metnimizde belirlenen ilkeler doğrultusunda kararlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla faiz kararlarımız, Merkez Bankası başkanlarına göre değil Merkez Bankası'nın kurumsal yapısı içinde Türkiye'nin ekonomik, küresel, ticari yapısı içinde oluşan nedenlere göre aldığı kararlardır." Kavcıoğlu, yeni Swap anlaşmaları kapsamında görüşülen ülkeler olduğunu belirterek, yakında yeni anlaşmalar açıklayabileceklerini söyledi.Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakat sağlanarak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gıda enflasyonunda, Gıda Enflasyonu Komitesi de bu anlamdaki çalışmalarında çok yetersiz kaldı, başarılı olamadı. Bizim enflasyonda daha acil ve daha hızlı bir şekilde yol almamız lazım. Onun için de bu erken uyarı sisteminin ona göre oluşturulması lazım. Yani bir şey yapmış olmak için yapmak değil" diye konuştu.'MERKEZ BANKASI YALNIZ KALDI'Küresel enflasyon oluşumunun da Türkiye'deki enflasyonu etkilediğini; ama öncesinde de Türkiye'nin enflasyon sorunu yaşadığını belirten Kavcıoğlu, "Artık enflasyon ile ilgili piyasa davranışları bozulmuş durumda. Bunun kontrol edilebilir hale gelmesi için de bütün kurumların, bütün firmaların bu anlamda bir ortak mutabakatı sağlamamız lazım. Biz ne oluştursak oluşturalım, enflasyon konusunda Merkez Bankası yalnız kalmış durumda. Dolayısıyla biz sadece sıkı para politikası ve parasal duruşumuz noktasında hiçbir şekilde taviz vermeden enflasyonun düşürülmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sıkı duruşumuzda asla taviz vermeyeceğiz; ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların bütün diğer etkin kurumların bu konuda çok aktif olması lazım, destek vermeleri lazım" dedi.Emtia ve döviz kuru nedeniyle fiyat artışı olduğunun ifade edildiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Hiç ilgisi olmayan sektörlerde de 170-180'lerde çok anormal fiyat artışlarını görüyoruz. Bunlara işte tüm odalarımızın, tüm kurumlarımızın ortak bir mutabakat şeklinde müdahil olmamız lazım. Bunu herkesin her yerde kullanması lazım" diye konuştu.'DİJİTAL PARA ÇALIŞMAMIZI EYLÜL'DE AÇIKLAYACAĞIZ'

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir soru üzerine, dijital paralarla ilgili çalışmalarının da aynı yoğunlukla devam ettiğini belirterek, "Eylül ayından sonra pilot çalışmamızdan sonra açıklama yapacağız. Çok yoğun ve ciddi bir şekilde arkadaşlar, Emrah beyin başkanlığında devam ettiriyorlar çalışmayı. Eylül ayı gibi de pilot uygulamaya başlayacağız. Onunla ilgili gerekli açıklamaları da zamanı geldiğinde yapacağız" dedi.

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'e yükselttik (2) - Son Dakika
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