Son dakika haberi: Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, H.K'nin kullandığı 35 HB 7109 plakalı otomobil, Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 33 ADK 831 plakalı otomobile çarpıştı.
Savrularak kaldırıma çarpan, sonrasında da devrilen araçtaki sürücü ile yanındaki Ş.K, yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.