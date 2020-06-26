Son dakika haberi: MERSİN Erdemli'de yörükler için yol yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: MERSİN Erdemli'de yörükler için yol yapılıyor

Son dakika gelişmesine göre Erdemli'de yörükler için yol yapılıyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylası'ndaki yörükler için yol yapım çalışmaları başladı.

Erdemli'de yörükler için yol yapılıyor

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylası'ndaki yörükler için yol yapım çalışmaları başladı. Erdemli Belediyesi, zorlu şartlar altında 100 bin küçükbaş hayvan yetiştiren Musabozuldu Yörükleri için yol çalışması başlattı. 2 bin 200 rakımda bulunan yörükleri ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yol yapım çalışmaları yerinde inceledi. Toroslar'ın zirvesinde, yörüklerin yollarını düzeltmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Tollu, "İnsanlarımız burada, binlerce hayvan yetiştiriyor. Hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de hayvan ihracatına katkıda bulunuyorlar. İşte bu bozkırlarda insanlarımız 8-10 ay boyunca yem parası ödemeden, herhangi bir masraf yapmadan hayvancılık yapıyor. Yörüklerimiz hem sahilde üretiyor hem de dağın başında. Onun için yörükleri ne kadar takdir etsek az" diye konuştu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN TOLLU'YA TEŞEKKÜR

Hayvancılıkla ilgili her türlü faaliyeti yürüttükleri dile getiren Kösereli Mahalle Muhtarı Kemal Çevik ise "Erdemli'de en fazla hayvan sayısı bulundurduğumuz bir coğrafyadayız. Buralarda Erdemli Belediyemiz her yıl düzenli olarak hizmet yapmaktadır. Özellikle ulaşımda büyük imkan sağlamaktadır. Coğrafyamız özellikle 2 bin 500 rakamına kadar yükseliyor. Erdemli Belediye Başkanıma ben çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:06 Kaynak: DHA

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