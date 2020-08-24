Son dakika haberi... Nijerya'da şiddet olaylarında temmuz ayında 415 kişi öldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 415 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Sivil Kurumu tarafından yayımlanan "Nijerya Yasta: Şiddet Olayları" başlıklı rapora göre, temmuz ayında ülkenin 28 eyaletinde şiddet olayları meydana geldi.

Eyaletlerde Boko Haram ve silahlı çetelerin düzenlediği saldırıların yanı sıra yaşanan etnik çatışmalarda 283 sivil ve 132 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda, çok sayıda kişi kaçırıldı ve ev kundaklandı.

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram ile mücadelede başarı elde edildiğini düşünülürken, son zamanlarda artan saldırılarının korkunç olduğunu belirtti.

Adamu, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla ilgili hükümetin yeni stratejiler ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırılarının yanı sıra silahlı çeteler de güvenliği tehdit ediyor.