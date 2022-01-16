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Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu

16.01.2022 22:25
Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberleri: ORDU'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

ORDU'da görevli hemşire Emel Yüce (42), Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulunan Yüce'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Cumartesi günü akşam saatlerinde otele giden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce, tek kişilik oda kiraladı. Otel görevlililerinin Emel Yüce'den haber almaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Odaya giren polis ekipleri, genç kadını yatakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YATAĞIN ÜZERİNDE ENJEKTÖR BULUNDU Polis ekipleri, genç kadının kaldığı otel odasında yatağının üzerinde enjektör ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından hemşirenin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan ölüm nedeni araştırılan Yüce'nin 2 çocuk annesi olduğu ve 7 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.


Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu
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Uyuşturucu, Fatsa, Ordu, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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